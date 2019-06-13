Самбист Осипенко назвал честью возможность быть знаменосцем сборной на Европейских играх

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Семикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко, выбранный знаменосцем сборной России на Европейских играх в Минске, назвал оказанную ему честь праздником для всей семьи самбо. Об этом 31-летний спортсмен рассказал ТАСС.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что Осипенко будет капитаном сборной России по самбо на Играх. Кроме того, спортсмен, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, рекомендован организацией в качестве знаменосца российской команды на церемонии открытия Игр.

"Самбисту, представителю неолимпийского вида спорта доверено право нести флаг страны на Европейских играх. Это огромная честь для всего нашего вида спорта, для самбистов всего мира, не только России. Несколько месяцев назад самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета, сегодня на нашей улице новый праздник. Мы все благодарны за оказанное доверие, самбо сделало еще один шаг вперед", - сказал Осипенко.

"Сборная России по самбо всегда добывала золото для нашей страны на самых крупных соревнованиях. И в этот раз вся наша дружина постарается выложится по максимуму, чтобы внести достойный вклад в общую копилку нашей сборной на Евроиграх. Каждый сделает все, что от него зависит, чтобы оправдать оказанное самбистам доверие", - добавил Осипенко.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня, в соревнованиях примут участие более четырех тысяч спортсменов из почти 50 стран, которые разыграют 200 комплектов медалей. На первых Европейских играх в Баку в 2015 году сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды, в том числе 79 золотых. Чемпионами Европейских игр - 2015 стали пять российских самбистов - Амерген Аткунов (до 57 кг), Альсим Черноскулов (до 90 кг), Осипенко, Анна Харитонова (до 52 кг) и Яна Костенко (до 60 кг).