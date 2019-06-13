Сборная Бразилии проиграла австралийкам в матче чемпионата мира по футболу

ТАСС, 13 июня. Сборная Бразилии со счетом 2:3 проиграла команде Австралии, упустив по ходу встречи преимущество в два мяча, в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

За сборную Австралии отличились Кейтлин Фурд (46-я минута) и Хлоэ Логарцо (58). В составе бразильянок голы забили Марта (27, с пенальти) и Кристиане (38), также свои ворота поразила Моника (66).

Для 33-летней Марты гол стал 16-м на чемпионатах мира, она забила на своем пятом мировом первенстве. Столько же голов на мужских чемпионатах мира на счету немца Мирослава Клозе. Бразильянка и немец - лучшие бомбардиры в истории турниров.

Сборная Бразилии имеет в активе 3 очка и лидирует в группе С по лучшей разнице мячей. Далее идут команды Италии, Австралии (по 3) и Ямайки (0). Матч сборных Италии и Ямайки пройдет в пятницу. В следующем туре сборная Бразилии сыграет с итальянками, команда Австралии встретится со сборной Ямайки. Оба матча пройдут 18 июня.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.