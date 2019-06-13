Британский боксер Чисора 20 июля проведет бой с поляком Шпилькой

ТАСС, 13 июня. Британец Дерек Чисора проведет поединок с бывшим претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе поляком Артуром Шпилькой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Бой состоится 20 июля на "O2 Арене" в Лондоне.

Чисора после поражения от британца Диллиана Уайта в бое за титул серебряного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) и интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) провел один бой, победив в апреле немца Сенада Гаши. 30-летний Шпилька провел последний бой в ноябре, одолев судейским решением соотечественника Мариуша Ваха. В январе 2016 года Шпилька проиграл непобедимому Деонтею Уайлдеру в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

34-летний Чисора провел 39 боев, в которых одержал 30 побед (21 нокаутом) и потерпел девять поражений. Шпилька в 25 поединках одержал 22 победы (15 нокаутом) и трижды уступил.