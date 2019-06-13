Мужская сборная России по гандболу квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года

ТАСС, 13 июня. Российские гандболисты победили итальянцев со счетом 30:23 в матче предпоследнего, пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и досрочно вышли в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Италии.

Сборная России набрала семь очков и за один матч до конца отборочного раунда оторвалась от ближайшего преследователя, сборной Италии, на 3 очка. Таким образом, российская команда не опустится ниже второго места, дающего право выступить на чемпионате Европы.

Финальная часть турнира пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в истории проведения чемпионатов Европы на турнире сыграют 24 сборные. Победитель европейского первенства получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.