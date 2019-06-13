Прыгунья в высоту Ласицкене победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло

ТАСС, 13 июня. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги", установив лучший результат сезона. Соревнования проходят в Осло.

Спортсменка преодолела планку на высоте 2,01 метра. Второе место заняла шведка Эрика Кинси (1,96 м), третьей стала болгарка Мирела Демирева (1,94).

После окончания борьбы Кинси и Демиревой 26-летней россиянке с третьей попытки покорилась высота 2,01 м, что стало лучшим результатом сезона в мире. До этого лучший результат сезона принадлежал другой россиянке Анне Чичеровой (2,00), которая установила его во вторник. Ласицкене также пыталась взять высоту 2,03 м, но ей это не удалось.

Легкоатлетка выиграла оба этапа "Бриллиантовой лиги" этого сезона, в которых принимала участие. На этапе в Стокгольме она преодолела планку на высоте 1,92 м, чего хватило для победы.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.