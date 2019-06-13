Кокшаров: перед гандболистами сборной России стоит задача квалифицироваться на Олимпиаду

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России по гандболу постарается квалифицироваться на Олимпийские игры через чемпионат Европы. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Эдуард Кокшаров.

В четверг сборная России переиграла итальянцев со счетом 30:23 и досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года.

"Игра была непростой, с итальянцами на выезде всем было сложно, - сказал Кокшаров. - В этот раз у сборной Италии была хорошая поддержка. Благодаря очкам в матчах со Словакией у них появилась вера в то, что они могут побороться за выход на чемпионат Европы. Но мы добились хорошего результата, мы на чемпионате Европы".

Победитель чемпионата Европы получит путевку на Олимпиаду. "Мы имеем возможность квалифицироваться на Олимпиаду через чемпионат Европы. Цель понятна, будем к ней идти", - сказал собеседник агентства.

В заключительном туре отборочного этапа сборная России сыграет 16 июня против словаков.