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Дибиров: гандболисты сборной России способны пробиться на Олимпийские игры через ЧЕ

Только победитель европейского первенства получит олимпийскую лицензию

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу в сильнейшем составе способна квалифицироваться на Олимпийские игры 2020 года через чемпионат Европы. Об этом ТАСС заявил капитан национальной команды Тимур Дибиров.

В четверг сборная России переиграла итальянцев со счетом 30:23 и досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года. Победитель европейского первенства получит путевку на Олимпиаду.

"Хорошо, что мы выполнили задачу и вышли на чемпионат Европы, - сказал Дибиров. - Мы в состоянии решить задачу квалифицироваться на Олимпийские игры. Но необходимо, чтобы у нас был полный состав. У нас вот и сегодня не было нескольких основных игроков из-за травм".

"Но мы способны решить эту задачу", - добавил собеседник агентства.

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