Ласицкене призналась, что рекорд мирового сезона дался ей проще ожидаемого

ТАСС, 14 июня. Лучший результат сезона в мире дался российской прыгунье в высоту Марии Ласицкене, выступающей в нейтральном статусе, проще, чем она ожидала. Слова спортсменки приводит пресс-служба "Бриллиантовой лиги".

В четверг Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Осло. Спортсменка преодолела планку на высоте 2,01 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. До этого лучший результат сезона принадлежал другой россиянке, Анне Чичеровой (2,00).

"Должна признаться, это было проще, чем я думала, - сказала Ласицкене. - Даже погода выдалась отличная, выглянуло солнце. Конечно, нелегко прыгать в одной зоне с прыгунами с шестом, но я справилась, не спрашивайте меня о технических нюансах, тренеру тут виднее. Я просто счастлива, что вернула себе лучший результат сезона в мире".

Ласицкене выиграла оба этапа "Бриллиантовой лиги" этого сезона. Она является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.