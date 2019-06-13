Кубок Америки по футболу в ночь на субботу стартует в Бразилии

ТАСС, 14 июня. Кубок Америки по футболу с участием 12 команд стартует в ночь на субботу матчем между сборными Бразилии и Боливии. Главный международный турнир Южной Америки пройдет с 15 июня по 7 июля в Бразилии на шести стадионах в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Порту-Алегри и Салвадоре.

Первая игра турнира состоится на стадионе "Морумби", который занимает второе место по вместимости после арены "Маракана" - 77 011 и 78 838 зрителей соответственно. Еще четырьмя стадионами, принимающими матчи Кубка Америки, будут "Арена-Коринтианс", "Минейрао", "Арена-Гремио" и "Фонте-Нова".

Победителем двух предыдущих розыгрышей турнира, прошедших в 2015 и 2016 годах, стала сборная Чили. В обоих финалах эта команда в серии пенальти обыграла аргентинцев. После второго поражения капитан проигравших Лионель Месси объявил о завершении карьеры в национальной команде, но уже через семь недель изменил решение.

Предстоящий Кубок Америки станет одной из последних возможностей для капитана испанской "Барселоны" выиграть турнир со сборной. Для нападающего, которому во время Кубка Америки исполнится 32 года, это может быть особенно важно из-за того, что его главный медийный антагонист Криштиану Роналду на прошлой неделе помог сборной Португалии завоевать трофей Лиги наций. На данный момент по числу титулов, выигранных в составе национальной команды, лидирует португалец, являющийся также чемпионом Европы - 2016.

На Кубке Америки 2016 года, который был посвящен празднованию столетия Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и первого розыгрыша турнира, участвовали 16 сборных, на предстоящем первенстве их будет 12. Тогда выступали 10 команд из южноамериканского региона, шесть коллективов представляли Конфедерацию футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) - сборные США, Мексики, Коста-Рики, Ямайки, Панамы и Гаити. Для мексиканцев этот розыгрыш станет первым с 1993 года, в котором они не примут участие. На предстоящем турнире с южноамериканскими сборными сыграют финалисты Кубка Азии 2019 года - команды Катара и Японии.

Травма Неймара и трое "россиян"

Главная звезда бразильской сборной, нападающий французского ПСЖ Неймар не сыграет на домашнем турнире из-за травмы, полученной 5 июня в товарищеском матче против команды Катара. Выйти на поле 27-летнему форварду помешает разрыв связок голеностопного сустава. По неофициальной информации, на лечение у него уйдет около шести недель. На Кубке Америки его заменит крайний нападающий английского "Челси" Виллиан, который в 2013 году играл за махачкалинский "Анжи" (один гол и шесть результативных передач в 17 матчах чемпионата России).

Также участие в турнире примут еще пять футболистов, в разные годы выступавшие за российские клубы. Речь идет о бразильском защитнике Тиаго Силве (из-за проблем со здоровьем не сыграл за московское "Динамо" ни одного матча), его коллеге по амплуа из Венесуэлы Джоне Чансельоре (в прошлом году провел за "Анжи" 17 матчей, забив один мяч). Выступят также перуанцы Карлос Самбрано (в сезоне-2016/17 сыграл за "Рубин" 24 встречи, отдав одну результативную передачу) и Карлос Куэва (в первой половине сезона-2018/19 провел за "Краснодар" 15 матчей и сделал один голевой пас). Примет участие и аргентинский хавбек Леандро Паредесе (с середины 2017 по конец 2018 года сыграл за "Зенит" 61 матч, забив 10 мячей и отдав 15 передач).

На Кубке Америки сыграют три футболиста, в настоящее время выступающие в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это крайний защитник "Краснодара" и сборной Эквадора Кристиан Рамирес (75 игр, шесть результативных передач), опорный полузащитник "Зенита" и команды Колумбии Вильмар Барриос (14 матчей, один гол), а также нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан (66 встреч, 24 мяча и 12 голевых пасов).

Лучшие из лучших

Чаще остальных Кубок Америки выигрывала сборная Уругвая (15 раз, последний титул был завоеван в 2011 году). Второе место в списке самых успешных южноамериканских команд на внутренней арене занимают аргентинцы (14, 1993). Тройку лучших замыкают бразильцы (восемь, 2007).

Звание лучшего бомбардира за всю историю турнира делят аргентинец Норберто Мендес и бразилец Зизиньо, на счету каждого из них по 17 голов. В отдельно взятом Кубке Америки ни одному футболисту не удалось забить больше девяти мячей. Этой отметки достигали трое - бразилец Жаир, аргентинец Умберто Маскио и уругваец Хавьер Амбройс.