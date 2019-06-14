Тренер клуба НБА "Лос-Анджелес Клипперс" Риверс получил приз имени Руди Томьяновича

ТАСС, 14 июня. Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" Док Риверс стал лауреатом награды имени Руди Томьяновича, ежегодно вручаемой наставнику, который сочетает в себе профессиональные качества и умение налаживать контакт с прессой и болельщиками. Об этом сообщает пресс-служба "Клипперс".

Номинантами также являлись Кенни Аткинсон ("Бруклин"), Майк Д'Антони ("Хьюстон"), Майкл Мэлоун ("Денвер") и Нейт Макмиллан ("Индиана"). По итогам прошлого сезона лауреатом стал главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр.

Риверс получил награду второй раз в своей карьере - впервые это произошло в 2012 году, когда специалист возглавлял "Бостон". По этому показателю он делит первую строчку с Керром. Обладатель приза традиционно выбирался путем голосования 200 представителей Ассоциации профессиональных журналистов, пишущих о баскетболе.

В прошедшем регулярном чемпионате НБА "Лос-Анджелес Клипперс" занял восьмое место в Западной конференции, одержав 48 побед при 34 поражениях. В первом раунде плей-офф команда проиграла "Голден Стэйт" со счетом 2-4. Риверс дважды признавался лучшим тренером месяца в лиге (октябрь и ноябрь), а также вошел в финальный список претендентов на звание лучшего тренера года в НБА.

Приз имени Руди Томьяновича назван в честь бывшего главного тренера "Хьюстона" и "Лос-Анджелес Лейкерс", который демонстрировал профессионализм и уважение к представителям СМИ. За 13 сезонов он одержал со своими командами 527 побед при 416 поражениях в регулярных чемпионатах. В плей-офф Томьянович установил показатель 51-39. Возглавляя "Хьюстон", специалист выиграл два чемпионских титула НБА в двух сезонах подряд - 1993/94 и 1994/95.