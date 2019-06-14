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Рой Джонс в августе откроет свой боксерский зал в Москве

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в дальнейшем планирует открыть в России несколько залов
Рой Джонс Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Рой Джонс
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший откроет свой боксерский зал в Москве в августе. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в пятницу.

"В августе мы откроем зал в Москве, - сказал Джонс. - Мы планируем открыть несколько в России. В первую очередь, эти залы будут для детей, для юных спортсменов. Открыть зал - недешевое удовольствие, но мы делаем важное и доброе дело".

Рой Джонс в 2015 году получил российское гражданство. Спортсмен, становившийся чемпионом мира в пяти весовых категориях, а также завоевывавший серебро Олимпийских игр, в 2018 году завершил карьеру.

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