Рой Джонс в августе откроет свой боксерский зал в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший откроет свой боксерский зал в Москве в августе. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в пятницу.

"В августе мы откроем зал в Москве, - сказал Джонс. - Мы планируем открыть несколько в России. В первую очередь, эти залы будут для детей, для юных спортсменов. Открыть зал - недешевое удовольствие, но мы делаем важное и доброе дело".

Рой Джонс в 2015 году получил российское гражданство. Спортсмен, становившийся чемпионом мира в пяти весовых категориях, а также завоевывавший серебро Олимпийских игр, в 2018 году завершил карьеру.