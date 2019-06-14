Семь профессиональных боев пройдут на Всемирном боксерском форуме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Семь профессиональных поединков пройдут в рамках вечера бокса на Всемирном боксерском форуме в Екатеринбурге 16 июня. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Главным боем вечера станет поединок за "серебряный титул" Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе между россиянином Дмитрием Кудряшовым и южноафриканцем Илунгой Макабу. Еще один россиянин Алексей Егоров проведет бой с украинцем Романом Головащенко, Алексей Папин встретится с румыном Александру Журом. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет бой с ганцем Абрахамом Табулом.

Россиянин Юрий Кашинский проведет бой с французом Оливье Вотреном, Евгений Романов - с аргентинцем Ариелем Эстебаном Бракамонте. Также в рамках шоу пройдет реванш между Фирузой Шариповой из Казахстана и россиянкой Юлией Куценко.

Второй Всемирный боксерский форум проходит с 13 по 16 июня в Екатеринбурге.