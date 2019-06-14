Испанский футболист Касорла продлил контракт с "Вильярреалом"

ТАСС, 14 июня. Полузащитник Санти Касорла подписал новый контракт с испанским футбольным клубом "Вильярреал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение с 34-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2020 года. В прошедшем сезоне Касорла сыграл 46 матчей за "Вильярреал", в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

Касорла с 17 лет находился в системе "Вильярреала". В ноябре 2003 года он дебютировал в составе команды в матче чемпионата Испании против "Депортиво" (0:1). За "Вильярреал" Касорла играл с 2003 по 2006 год и с 2007 по 2011 год. В составе команды он провел 241 матч, в которых забил 34 мяча и отдал 35 результативных передач.

В 2012 году полузащитник перешел в "Арсенал" из испанской "Малаги". За лондонцев Касорла провел 180 матчей во всех турнирах, отметившись в них 29 забитыми голами. В составе "Арсенала" он стал трехкратным обладателем Кубка Англии и двукратным - Суперкубка Англии. В 2018 году Касорла вернулся из английского "Арсенала" в "Вильярреал" на правах свободного агента.

В составе сборной Испании Касорла провел 78 матчей, забив в них 14 голов и став двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

"Вильярреал" в прошедшем сезоне занял 14-е место в чемпионате Испании, набрав 44 очка.