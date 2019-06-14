СМИ: футболист МЮ Погба является приоритетной трансферной целью "Реала"

ТАСС, 14 июня. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" француз Поль Погба может продолжить карьеру в испанском "Реале". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'quipe.

По информации источника, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан требует от руководства мадридского клуба приобретения 26-летнего француза. Также отмечается, что Зидан отказался рассматривать вариант с приобретением датского полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

В прошедшем сезоне Погба провел 47 матчей в составе "Манчестер Юнайтед", которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

Француз перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" в 2016 году. За английский клуб Погба провел 142 матча, забив 31 гол и отдав 29 результативных передач. В составе клуба из Манчестера француз выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. В 2018 году полузащитник стал чемпионом мира в составе национальной сборной, за французскую команду Погба сыграл в 67 встречах, отметившись 10 забитыми мячами.

В прошедшем сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в чемпионате Англии, набрав 66 очков.