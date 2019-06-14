Олич назвал игру со сборной Аргентины по футболу ключевым моментом для хорватов на ЧМ-2018

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ключевым моментом для сборной Хорватии по футболу на чемпионате мира 2018 года стал второй матч группового турнира, в котором команда со счетом 3:0 обыграла аргентинцев. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал помощник главного тренера хорватской национальной команды, бывший нападающий российского ЦСКА и немецкой "Баварии" Ивица Олич.

"Самый главный момент - вторая игра, когда мы в Нижнем Новгороде обыграли сборную Аргентины, - сказал Олич. - До этого была одна команда, а после - другая. На тот момент я не знал, что мы будем в финале, но было видно, что у команды есть качественный уровень. В конце концов мы приехали в Москву, до этого я здесь играл, и вышли в полуфинал, а потом и в финал".

Сборная Хорватии на чемпионате мира - 2018 дошла до финала, где уступила команде Франции со счетом 2:4.