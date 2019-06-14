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Всемирная боксерская организация готова организовать бой Ковалев - Бетербиев

Ковалев является чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе, Бетербиев - по версии IBF
Сергей Ковалев AP Photo/Cooper Neill
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/Cooper Neill

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Всемирная боксерская организация (WBO) хочет организовать бой между россиянами Сергеем Ковалевым и Артуром Бетербиевым. Об этом ТАСС заявил президент WBO Франциско Валькарсель.

"Мы готовы к организации такого боя. Знаю, что и промоутер Боб Арум заинтересован в этом. Это будет интересный поединок", - сказал Валькарсель.

Бетербиев владеет титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе, Ковалев является чемпионом мира по версии WBO.

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