Всемирная боксерская организация готова организовать бой Ковалев - Бетербиев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Всемирная боксерская организация (WBO) хочет организовать бой между россиянами Сергеем Ковалевым и Артуром Бетербиевым. Об этом ТАСС заявил президент WBO Франциско Валькарсель.

"Мы готовы к организации такого боя. Знаю, что и промоутер Боб Арум заинтересован в этом. Это будет интересный поединок", - сказал Валькарсель.

Бетербиев владеет титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе, Ковалев является чемпионом мира по версии WBO.