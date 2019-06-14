Олич: стадион "Лужники" можно назвать российским "Уэмбли"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский стадион "Лужники", на котором ровно год назад прошел матч открытия чемпионата мира по футболу, после реконструкции можно сравнить с английской ареной "Уэмбли". Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал помощник главного тренера хорватской национальной команды, бывший нападающий российского ЦСКА и немецкой "Баварии" Ивица Олич.

"Я играл на "Лужниках" в составе ЦСКА, для меня это был первый опыт игры на синтетическом поле, тогда поле от трибун отделяли беговые дорожки, - сказал Олич. - Сейчас это храм футбола, можно назвать его российским "Уэмбли".

В матче открытия ЧМ-2018 сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Саудовской Аравии. Сборная Хорватии на турнире в России дошла до финала, где уступила команде Франции со счетом 2:4.