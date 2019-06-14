Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

ТАСС, 14 июня. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

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В 2019 году сборная России провела четыре встречи в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне проиграли команде Бельгии (1:3) и разгромили сборную Казахстана (4:0), а в июне российская команда одержала две победы - над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

Первые четыре позиции рейтинга остались неизменными. Первое место занимает сборная Бельгии (1746), которая лидирует в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, где выступает команда России. На второй строчке идет сборная Франции (1718), на третьей - Бразилии (1681), на четвертой - Англии (1652), на пятое место с седьмого поднялась сборная Португалии (1631), в июне ставшая первым победителем Лиги наций.

Соперники россиян по отборочной группе чемпионата Европы занимают следующие позиции: сборная Шотландии располагается на 45-м месте (1433), Кипра - на 93-м (1258), Казахстана - на 114-м (1174), команда Сан-Марино занимает последнее, 211-е место (839).

Следующие матчи квалификации чемпионата Европы российские футболисты проведут в сентябре. 6 сентября сборная России в гостях сыграет с командой Шотландии, а 9 сентября примет сборную Казахстана.

Система подсчета очков

После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчета очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций - нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.