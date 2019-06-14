{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Судебное заседание по иску бобслеистки Сергеевой к ФМБА перенесено на 5 июля

Спортсменка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2018

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следующее судебное заседание, на котором будет продолжено рассмотрение иска бобслеистки Надежды Сергеевой к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и производителю лекарства "Метионин", состоится 5 июля. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменки Артем Пацев.

Сергеева в конце декабря минувшего года подала иск к Федеральному медико-биологическому агентству России (ФМБА) и производителю препарата "Метионин", который содержал триметадизин, входящий в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). В инструкции к препарату это вещество не указано. Глава ФМБА Владимир Уйба 18 апреля сообщил журналистам, что не согласен с тем, что агентство, прописавшее и закупившее для бобслеистки лекарственный препарат, виновно в дальнейших проблемах спортсменки, повлекших аннулирование результатов на Олимпиаде-2018 и дисквалификацию.

"Слушание иска Сергеевой отложено на 5 июля. Перенос связан с тем. что суд затребовал дополнительные документы от ряда организаций", - сказал Пацев.

Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018, ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхёнчхане. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

Теги
Допинг
Южная Корея призвала КНДР к участию в чемпионате мира по водным видам спорта
Срок подачи заявок на участие в турнире завершился 13 июня, но северокорейская сторона так и не зарегистрировала своих спортсменов
Читать полностью