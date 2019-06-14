Южная Корея призвала КНДР к участию в чемпионате мира по водным видам спорта

ТАСС, 14 июня. Южная Корея призвала КНДР направить своих спортсменов на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который состоится в южнокорейском Кванджу, несмотря на опоздание с заявкой. Соответствующее заявление мэрии Кванджу в пятницу приводит агентство Yonhap.

Сообщается, что срок подачи заявок на участие в мировом первенстве завершился 13 июня, но северокорейская сторона так и не зарегистрировала своих спортсменов.

"Атлеты из КНДР по прыжкам в воду показали выдающиеся результаты на предыдущих турнирах. Их участие позволит чемпионату стать таким же успешным, как Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане. Проведение таких международных соревнований поможет установлению мира на Корейском полуострове", - цитирует заявление агентство.

Ранее КНДР информировала Международную федерацию плавания (FINA) об отказе от участия в чемпионате мира в Кванджу. Несмотря на это, мэр города Ли Ён Соп, возглавляющий оргкомитет чемпионата, отметил, что он продолжит добиваться участия команды КНДР ради укрепления мира в регионе.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу пройдет с 12 по 28 июля. По информации организаторов, около 3 тыс. атлетов из 193 стран уже зарегистрировались для участия в соревнованиях.