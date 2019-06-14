СМИ: Антидопинговое агентство Румынии подозревается в сокрытии положительных проб

ТАСС, 14 июня. Национальное антидопинговое агентство Румынии (ANAD) поручило лаборатории допинг-контроля в Бухаресте сокрыть положительные результаты допинг-проб как минимум трех спортсменов. Об этом в пятницу сообщил портал Sports Integrity Initiative со ссылкой на конфиденциальный отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Показания по делу дала доктор Грациела Елена Вайяла, которая занимала пост главы ANAD с момента основания организации в 2005 году до января 2019 года. В отчете WADA отмечается, что гендиректор ANAD Валентина Александреску "в лучшем случае намеренно закрывала глаза на неправомерную деятельность Вайялы, а в худшем - активно вмешивалась в процесс и была причастна к нарушениям".

В документе рекомендуется увольнение Вайялы и Александреску.

Отчет WADA был основан на более раннем отчете от ноября 2017 года, в котором сообщалось, что бывшие директор и заместитель директора лаборатории допинг-контроля в Бухаресте Валентин Поп и Мирела Зорио получили указания третьей стороны скрыть два положительных теста. Поп и Зорио были уволены, однако в опубликованном отчете WADA говорится, что ANAD продолжало оказывать воздействие на лабораторию в Бухаресте до декабря 2017 года. Частично это объясняется отказом Вайялы менять штат и нанимать новых сотрудников.

Деятельность лаборатории была приостановлена в феврале 2018 года. В апреле 2019 года WADA восстановило аккредитацию лаборатории допинг-контроля в Бухаресте. Решение было принято на основании рекомендаций, сделанных экспертной группой организации. Она была удовлетворена тем, что все несоответствия Международному стандарту для лабораторий были оперативно устранены.