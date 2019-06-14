Миодраг Божович останется главным тренером ФК "Крылья Советов"

САМАРА, 14 июня. /ТАСС/. Миодраг Божович останется главным тренером самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов на пресс-конференции, посвященной открытию VII Российско-Китайских молодежных летних игр.

Ранее глава региона сообщил, что спортивный директор футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Шикунов отправлен в отставку, а с главным тренером клуба Божовичем ведутся консультации по его дальнейшей заинтересованности в работе.

"Шикунов покинул [должность спортивного директора], исчерпывающий комментарий по этому поводу дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Божович останется тренером как один из опытных [руководителей]", - сказал Фетисов.

Фетисов также добавил, что сейчас проводится осмотр команды.

В сезоне-2018/19 в Российской премьер-лиге "Крылья Советов " заняли 13-е место, сохранив место в элитном дивизионе благодаря общей победе в стыковочных матчах с "Нижним Новгородом" (3:1, 0:1).