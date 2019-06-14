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Футбол в России

Миодраг Божович останется главным тренером ФК "Крылья Советов"

В сезоне-2018/19 самарский клуб занял 13-е место в чемпионате России
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович
© Донат Сорокин/ТАСС

САМАРА, 14 июня. /ТАСС/. Миодраг Божович останется главным тренером самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов на пресс-конференции, посвященной открытию VII Российско-Китайских молодежных летних игр.

Ранее глава региона сообщил, что спортивный директор футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Шикунов отправлен в отставку, а с главным тренером клуба Божовичем ведутся консультации по его дальнейшей заинтересованности в работе.

"Шикунов покинул [должность спортивного директора], исчерпывающий комментарий по этому поводу дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Божович останется тренером как один из опытных [руководителей]", - сказал Фетисов.
Фетисов также добавил, что сейчас проводится осмотр команды.

В сезоне-2018/19 в Российской премьер-лиге "Крылья Советов " заняли 13-е место, сохранив место в элитном дивизионе благодаря общей победе в стыковочных матчах с "Нижним Новгородом" (3:1, 0:1).

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