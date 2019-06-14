Поздняков заявил, что понимает причины недовольства российских легкоатлетов

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков понимает причины недовольства российских легкоатлетов, которые уже более трех с половиной лет ограничены в правах из-за дисквалификации национальной федерации. Об этом он заявил ТАСС.
9 июня совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая лишилась членства в ноябре 2015 года. После оглашения вердикта двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала уйти в отставку лиц, причастных к этому "нескончаемому позору". Негативно отреагировал на решение и ряд других видных российских легкоатлетов.
"Я очень хорошо понимаю спортсменов, которые высказались несколько эмоционально. Как спортсмен, который достиг больших результатов, понимаю их моральное состояние. Но речь идет не столько о руководстве Всероссийской федерации легкой атлетики, сколько о призыве к международному сообществу", - сказал Поздняков, который является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию.
"Несмотря на то, что у нас были ошибки прошлых лет, которые мы признали и исправляем, надо действовать в интересах тех людей, в честности которых не возникает сомнения. И это в большей степени призыв не только к руководству ВФЛА, но и к международной федерации легкой атлетики", - добавил он.
По причине отстранения национальной федерации, право выступать на международных стартах имеют только 67 российских спортсменов, которые вынуждены соревноваться в нейтральном статусе.
В конце сентября в Катаре начнется чемпионат мира, существует вероятность, что ВФЛА будет восстановлена до старта турнира.