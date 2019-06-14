Поздняков заявил, что понимает причины недовольства российских легкоатлетов

9 июня совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая лишилась членства в ноябре 2015 года. После оглашения вердикта двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала уйти в отставку лиц, причастных к этому "нескончаемому позору". Негативно отреагировал на решение и ряд других видных российских легкоатлетов.

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков понимает причины недовольства российских легкоатлетов, которые уже более трех с половиной лет ограничены в правах из-за дисквалификации национальной федерации. Об этом он заявил ТАСС.

"Я очень хорошо понимаю спортсменов, которые высказались несколько эмоционально. Как спортсмен, который достиг больших результатов, понимаю их моральное состояние. Но речь идет не столько о руководстве Всероссийской федерации легкой атлетики, сколько о призыве к международному сообществу", - сказал Поздняков, который является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию.

"Несмотря на то, что у нас были ошибки прошлых лет, которые мы признали и исправляем, надо действовать в интересах тех людей, в честности которых не возникает сомнения. И это в большей степени призыв не только к руководству ВФЛА, но и к международной федерации легкой атлетики", - добавил он.

По причине отстранения национальной федерации, право выступать на международных стартах имеют только 67 российских спортсменов, которые вынуждены соревноваться в нейтральном статусе.

В конце сентября в Катаре начнется чемпионат мира, существует вероятность, что ВФЛА будет восстановлена до старта турнира.