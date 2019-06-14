Юношеская сборная Турции по футболу стала бронзовым призером Мемориала Гранаткина

ТАСС, 14 июня. Юношеская сборная Турции по футболу со счетом 4:2 одержала победу над второй российской командой в матче за третье место Мемориала Валентина Гранаткина. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

За победителей матча дважды забил Фират Гуллу (26-я и 73-я минуты), по разу отличились Али Кол (21) и Мухаммет Арслантас (90). В составе второй сборной России голы забили Илья Петухов (13, с пенальти) и Игорь Школик (89).

В финальном матче, который пройдет позднее в пятницу, встретятся сборная Аргентины и первая команда России.

Мемориал Гранаткина - традиционный ежегодный турнир, первый розыгрыш которого прошел в 1981 году в Москве. С 1993 по 2000 год турнир не проводился и был возрожден в 2001 году. Розыгрыши 2004 и 2005 годов прошли в Москве, остальные - в Санкт-Петербурге. В турнире принимают участие юношеские сборные команды, составленные из футболистов 2001 года рождения и младше.