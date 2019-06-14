Футболист Луценко покинул московское "Динамо"

ТАСС, 14 июня. Нападающий Евгений Луценко покинул московский футбольный клуб "Динамо". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

У 32-летнего игрока закончился контракт с клубом. Луценко выступал за "Динамо" с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел за бело-голубых 31 матч, в котором отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Ранее нападающий выступал за московское "Торпедо", "Ставрополье-2009", "Ростов", "СКА-Энергию" из Хабаровска, белгородский "Салют" и саранскую "Мордовию". Луценко дважды становился победителем Футбольной национальной лиги, в составе "Мордовии" (2013/14) и в составе "Динамо" (2016/17).

В прошедшем сезоне чемпионата России "Динамо" заняло 12-е место.