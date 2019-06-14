Левитин: по итогам ЧМ-2018 по футболу будут награждены десятки тысяч человек

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Государственные награды по итогам проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России получат несколько десятков тысяч человек. Об этом на церемонии вручения государственных наград сотрудникам оргкомитета "Россия-2018" и празднования годовщины проведения турнира заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Торжественная церемония проходит в пятницу в Бетховенском зале Большого театра.

"Здорово, что ливень пошел в момент награждения. Мне кажется, все плакало и не хотело прощаться с чемпионатом мира, - сказал Левитин. - Хочу вам сказать, что указом и распоряжением президента около 1 500 строителей, проектировщиков людей, которые работали в своих городах на своих стадионах уже награждены. Первыми, конечно, были награждены футболисты - давайте их поздравим!"

"Очень важно, что те, кто помогали, тоже будут награждены, - добавил он. - Также готовятся к награде примерно 20 тыс. человек - это только здесь, в администрации президента. Плюс, десятки тысяч будут награждены распоряжениями губернаторов. Сегодня мы награждаем вас - тех людей, которые могут рассказать так много, как никто".

Чемпионат мира 2018 года прошел на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России добилась исторического успеха, дойдя до четвертьфинала турнира, чемпионом мира стала команда Франции.