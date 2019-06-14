Лукашенко пригласил Путина в Минск на II Европейские игры

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить II Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы белорусского государства по итогам встречи двух лидеров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

"Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов", - отметили в пресс-службе. Там также сообщили, что главы государств кратко обсудили текущие вопросы взаимодействия. "Были также подтверждены ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пригласил премьера РФ Дмитрия Медведева на II Европейские игры. Румас и Медведев договорились провести встречу в Минске во время II Европейских игр и обсудить согласованную программу действий по углублению интеграции.