Поздняков пообещал принять жесткие меры к лицам, причастным к подлогу в деле Лысенко

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пообещал принять жесткие меры к лицам, которые окажутся причастными к подлогу документов в допинговом деле серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данилы Лысенко. Об этом глава ОКР заявил ТАСС.

Лысенко в начале августа был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за систематического пропуска внесоревновательного допинг-тестирования. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ходе изучения обстоятельств случившегося выявила факты возможной подделки документов, которые спортсмен представил для объяснения причин нарушения. В начале мая в СМИ появилась информация, что к подлогу могут быть причастны сотрудники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Дело Лысенко носит индивидуальный характер. К лицам, чья вина в результате расследования будет доказана, будут приняты самые жесткие меры", - сказал Поздняков.

9 июня совет IAAF продлил отстранение ВФЛА. Глава специальной рабочей группы Руне Андерсен заявил, что вопрос восстановления национальной федерации будет поднят только после окончания дела Лысенко. Министр спорта РФ Павел Колобков 10 июня заявил, что расследование продлится от двух до трех месяцев.