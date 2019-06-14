СМИ: "Ювентус" выплатит "Челси" почти €8 млн за переход тренера Сарри

ТАСС, 14 июня. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" выплатит около €7,9 млн английскому "Челси" за переход тренера Маурицио Сарри. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

Утверждается, что 60-летний итальянец уже подписал контракт на три года с туринским клубом с заработной платой около €7 млн в год. Отмечается, что руководство "Челси" отказалось отпускать Сарри бесплатно, и в ходе переговоров был достигнут компромисс.

На пост главного тренера "Челси" претендуют несколько специалистов, фаворитом является бывший капитан команды Фрэнк Лэмпард. На данный момент 40-летний специалист является главным тренером английского клуба Чемпионшипа "Дерби Каунти".

Также источник утверждает, что об уходе Сарри официально будет объявлено 14 июня.

Сарри возглавил английскую команду прошлым летом, подписав контракт до 2021 года. В нынешнем сезоне "Челси" занял третье место в чемпионате Англии, добыв путевку в розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2019/20. Кроме того, клуб одержал победу в Лиге Европы, в финале переиграв английский "Арсенал" (4:1). Сарри также вывел "Челси" в финал Кубка Английской футбольной лиги, где команда проиграла "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 - по пен.).