"Торонто" прервал династию. Канадский клуб впервые стал чемпионом НБА

ТАСС, 14 июня. Клуб "Торонто Рэпторс" стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19, в финальной серии обыграв "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 4-2. Впервые в истории НБА победителем чемпионата стал клуб из Канады. "Голден Стэйт" из калифорнийского Окленда шесть раз в истории выигрывал чемпионский титул - пять побед в НБА (1956, 1975, 2015, 2017, 2018) и еще одна в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА) в 1947 году. БАА в 1949 году объединилась с Национальной баскетбольной лигой (НБЛ), сформировав НБА, поэтому чемпионства, завоеванные в предшествующих организациях, идут в зачет и Национальной баскетбольной ассоциации.

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"Голден Стэйт", становившийся чемпионом в двух последних сезонах, в регулярном чемпионате сезона-2018/19 стал первым в таблице Западной конференции (57 побед, 25 поражений). В плей-офф его соперниками были "Лос-Анджелес Клипперс" (4-2), "Хьюстон" (4-2) и "Портленд" (4-0). Клуб в пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА, а в трех противостояниях из четырех предыдущих он неизменно добивался победы. По итогам сезона "Торонто" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 58 побед при 24 поражениях. В плей-офф канадский клуб поочередно обыграл "Орландо" (4-1), "Филадельфию" (4-3) и "Милуоки" (4-2). "Торонто" выступал в финале плей-офф НБА впервые в истории. Ранее лучшим достижением клуба был выход в финал Восточной конференции в 2016 году, тогда команда уступила "Кливленду" в серии со счетом 2-4. Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр - первый наставник, которому удалось пять раз стать чемпионом в качестве игрока и три раза в качестве тренера. После шестого матча серии он назвал уникальной последнюю игру финальной серии. "Это один из тех моментов в карьере, когда вы играете на домашней площадке последний раз в сезоне. Одержали бы мы победу или проиграли, но у нас была возможность поделиться своими эмоциями, попрощаться с болельщиками, это была странная, но уникальная ночь", - сказал Керр. Восхитительный путь к триумфу "Торонто" впервые выступал в финале плей-офф НБА. Клуб стал участником лиги в 1995 году, когда ее решили расширить первыми представителями из Канады - "Торонто Рэпторс" и "Ванкувер Гриззлис". Позже "Ванкувер", не добившись серьезных успехов, переехал в американский Мемфис, оставив "Торонто" единственным канадским клубом в НБА. Канадская команда смогла грамотно воспользоваться серьезными проблемами соперника в финальной серии плей-офф. "Торонто" уверенно лидировал в серии, ведя после четырех матчей со счетом 3-1. Даже поражение на домашнем паркете в пятой встрече не надломило клуб. Шестой поединок прошел под полным контролем "Торонто", несмотря на то, что по ходу третьей четверти команда отпустила соперника в отрыв с разницей в пять очков.

Тренер "Торонто" Ник Нёрс, для которого этот сезон стал дебютным в роли главного тренера, назвал путь команды к победе тяжелым. "Это были чертовски сложные 12 месяцев, я просто стараюсь воспринимать вещи по мере их поступления, не заглядывая слишком далеко вперед. Очевидно, что когда мы внесли некоторые дополнения в команду, мы думали, что дела пойдут лучше, но мы понятия не имели, каково состояние здоровья баскетболистов. Нужно было просто работать с теми, кто есть, идти играть и наставлять их как можно лучше", - сказал после игры Нёрс телеканалу ESPN. Двукратный серебряный призер чемпионатов мира в составе сборной России Виталий Носов в разговоре с корреспондентом ТАСС выделил игру канадского клуба в плей-офф, назвав ее восхитительной. "Перед началом плей-офф у "Торонто" было немного шансов дойти до финала, но они все равно это сделали, это не команда звезд, это команда игроков с большими сердцами. Посмотрите, как они прошли весь плей-офф, это вызывает восхищение. Здорово, что теперь есть новый чемпион, победа "Торонто" в финале стала знаковой для канадского города", - сказал Носов. Леонард - молчаливый лидер Форвард "Торонто" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии НБА, он набрал в шестом матче 22 очка, сделал шесть подборов и две передачи. Форвард записал на свой счет 732 очка в прошедшем плей-офф, по этому показателю он занял третье место в истории НБА, большее количество очков удавалось набрать только Леброну Джеймсу (748, в 2018 году) и Майклу Джордану (759, 1992). Также форвард "Торонто" стал третьим в истории НБА баскетболистом, который становился самым ценным игроком финала в составах двух команд, в 2014 году Кавай получил эту награду, выступая за "Сан-Антонио".

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После игры он заявил, что ему удалось добиться единства с командой и тренером в прошедшем сезоне. "Прошлым летом я многое пережил из-за травмы, но у меня была отличная поддержка, я продолжал усердно работать, думать о своей цели, к которой я пришел сейчас. Я смог прийти к единству мышления с командой и нашим тренером", - сказал Леонард. Носов отметил величие Кавая как игрока. "Хочу сказать, что я не видел ни одного баскетболиста таким скупым на эмоции, я думаю, что единственный раз, когда он вскрикнул, - это при рождении. Леонард - молчаливый лидер и удивительный игрок, ему нет равных в том, что он делает с командами, в которые приходит. Не важно, уйдет он в следующем сезоне или нет, но он навсегда останется великим игроком "Торонто", его майка стопроцентно будет висеть под сводами арены "Торонто", - сказал двукратный серебряный призер чемпионатов мира в составе сборной России. "Голден Стэйт" играл за Дюранта В пятом матче финальной серии форвард и один из лидеров клуба "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, не игравший с 9 мая из-за повреждения икроножной мышцы, форсировал свое восстановление и вышел на площадку. За 12 минут он набрал 11 очков и сделал два подбора, реализовав четыре из пяти бросков, однако во второй четверти получил повреждение правой ноги и уже покинул арену на костылях. Позднее стало известно, что 30-летний баскетболист порвал ахиллово сухожилие, а примерные сроки его восстановления называются в пределе от семи до 10 месяцев. В среду Дюрант успешно перенес операцию.