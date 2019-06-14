Черчесов: выступление сборной России по футболу на ЧМ-2018 можно оценить на четверку

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассчитывает, что команда за выступление на домашнем чемпионате мира может получить четверку. Такое мнение наставник национальной команды высказал на церемонии вручения государственных наград сотрудникам оргкомитета "Россия-2018" и празднования годовщины проведения турнира.

"Потихонечку все получают по заслугам, что не может не радовать, - сказал Черчесов после вручения благодарностей президента РФ. - Когда только команду [награждали], нам некомфортно было, сейчас президент потихонечку всех благодарит, уже поспокойнее. Ребята знают, что я здесь - они по отпускам, у них был длинный сезон. Просили передать привет, хотели бы быть здесь, но на передовой я".

"Не может быть одно без другого - каждый на своем уровне свою работу делал. С одной стороны, с гордостью, а с другой - с завистью, хочу сказать, что вы сделали свою работу на пятерку. А вот мы, как говорится, чуть-чуть недобрали. Надеюсь, четверку мы себе можем выставить", - отметил главный тренер национальной команды.

Также Черчесов напомнил, что отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года еще идет. "Впереди чемпионат Европы, наши стадионы заполнены, а мы также играем сердцем", - резюмировал он.

Чемпионат мира 2018 года прошел на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России добилась исторического успеха, дойдя до четвертьфинала турнира, чемпионом мира стала команда Франции.