{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наследие ЧМ-2018

Сотрудники оргкомитета "Россия-2018" в годовщину открытия ЧМ получили госнаграды

239 сотрудников оргкомитета получили свои награды

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудники оргкомитета "Россия-2018" в годовщину матча открытия чемпионата мира по футболу в России получили государственные награды. Церемония прошла в Бетховенском зале Большого театра, музыкальное сопровождение мероприятия обеспечили артисты театра.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, а также почетные грамоты и благодарности президента РФ из рук помощника главы государства Игоря Левитина, вице-премьера РФ Ольги Голодец, председателя оргкомитета "Россия-2018" Аркадия Дворковича и главного тренера сборной России Станислава Черчесова получили 239 сотрудников оргкомитета, занимавшихся подготовкой к чемпионату мира в Москве и 10 других городах, принимавших турнир.

Сборная России на чемпионате мира - 2018, который прошел с 14 июня по 15 июля прошлого года, дошла до 1/4 финала, уступив в серии пенальти будущему финалисту - команде Хорватии. Победу в решающем матче турнира на стадионе "Лужники" одержала сборная Франции.

Теги
Наследие ЧМ-2018
Наследие ЧМ-2018
Дворкович: посещаемость матчей сборной России по футболу является наследием ЧМ-2018
Также он отметил игру сборной России в последних матчах
Читать полностью