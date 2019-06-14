Сотрудники оргкомитета "Россия-2018" в годовщину открытия ЧМ получили госнаграды

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудники оргкомитета "Россия-2018" в годовщину матча открытия чемпионата мира по футболу в России получили государственные награды. Церемония прошла в Бетховенском зале Большого театра, музыкальное сопровождение мероприятия обеспечили артисты театра.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, а также почетные грамоты и благодарности президента РФ из рук помощника главы государства Игоря Левитина, вице-премьера РФ Ольги Голодец, председателя оргкомитета "Россия-2018" Аркадия Дворковича и главного тренера сборной России Станислава Черчесова получили 239 сотрудников оргкомитета, занимавшихся подготовкой к чемпионату мира в Москве и 10 других городах, принимавших турнир.

Сборная России на чемпионате мира - 2018, который прошел с 14 июня по 15 июля прошлого года, дошла до 1/4 финала, уступив в серии пенальти будущему финалисту - команде Хорватии. Победу в решающем матче турнира на стадионе "Лужники" одержала сборная Франции.