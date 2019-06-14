Мальдини назначен на должность технического директора ФК "Милан"

ТАСС, 14 июня. Руководство итальянского футбольного клуба "Милан" назначило бывшего защитника команды и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини на должность технического директора команды. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.

Также в заявлении отмечается, что генеральным директором "Милана" назначен хорват Звонимир Бобан, ранее покинувший пост заместителя генерального секретаря Международной федерации футбола.

В августе 2018 года Мальдини занял пост директора по стратегическому развитию итальянского клуба.

Мальдини провел в составе "Милана" всю свою футбольную карьеру, за команду он выступал с 1984 по 2009 год. За команду он провел в общей сложности 901 матч, в которых отметился 33 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

50-летний Паоло Мальдини является рекордсменом по количеству матчей в чемпионате Италии (647), он семь раз выигрывал чемпионат Италии, один раз - Кубок страны, по пять раз - Суперкубок Италии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, также он является победителем клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Межконтинентального кубка, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы и мира.