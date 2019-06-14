Дисквалифицированный тренер Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пожизненно дисквалифицированный тренер Владимир Казарин был замечен сотрудниками Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на сборе российских легкоатлетов в Киргизии. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Ранее пресс-служба РУСАДА сообщила, что сотрудники агентства установили факт непосредственного участия пожизненно дисквалифицированного тренера в проведении тренировочных мероприятий на территории Киргизии с участием семи спортсменов. Имя специалиста не называлось.

"Это был Владимир Казарин", - сообщила Пахноцкая.

Организация проводила тестирование в период с ноября 2018 года по апрель 2019 года. В ходе работы было проведено три выезда на территорию Киргизии для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил персоналом спортсмена, а также группой легкоатлетов, в том числе входящих в состав сборной команды России по легкой атлетике.