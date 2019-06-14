Министр спорта РФ Колобков наградил сотрудников спортивной редакции ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков наградил почетной грамотой "За заслуги в сфере физической культуры и спорта" руководителя редакции спортивной информации ТАСС Владислава Уткина. Награждение прошло в пятницу в здании Министерства спорта РФ в Москве и было приурочено к годовщине со дня начала чемпионата мира 2018 года по футболу.

Также почетной грамотой "За заслуги в сфере физической культуры и спорта" награждены заместители руководителя Денис Розов и Рустам Шарафутдинов, ведущие направления Руслан Алиев, Артем Кузнецов, специальные корреспонденты Вероника Советова и Альберт Стародубцев, старшие корреспонденты Иван Витченко и Екатерина Мухлынина, а также Олег Кошелев и Елена Полякова (бывшие сотрудники редакции).

Министр спорта также объявил благодарность "За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации" специальному корреспонденту Игорю Лазорину и Михаилу Личкову (бывший сотрудник редакции).