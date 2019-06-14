Дворкович: посещаемость матчей сборной России по футболу является наследием ЧМ-2018

От матчей сборной до хоккея и концертов. Как используются стадионы ЧМ-2018 по футболу

Отборочный матч между сборными России и Сан-Марино (9:0) в Саранске 8 июня посетил 42 421 зритель, а на игре между командами России и Кипра (1:0) в Нижнем Новгороде 11 июня присутствовали 42 228 человек.

"Количество болельщиков - наследие чемпионата мира. Это показывает, насколько наши болельщики любят сборную и уважают тот труд, который был сделан командой. Нравятся стадионы, на них приятно приходить, хорошая атмосфера. Но наследие гораздо шире, чем просто посещение матчей", - отметил Дворкович.

"Мне понравилась игра сборной России в последних матчах, хотя соперники были ниже классом. Но на любой матч надо выходить и выигрывать, из истории мы помним, как наши футболисты сложно играли и с относительно слабыми командами. Приятно, что ребята с первой до последней минуты атаковали и добились успеха. Что не забили больше одного мяча с киприотами - это несчастный случай, шансов было много", - добавил он.

В турнирной таблице отборочной группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырех матчах 9 очков. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (12 очков).