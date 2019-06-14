Японские футболистки обыграли команду Шотландии в матче чемпионата мира

ТАСС, 14 июня. Сборная Японии обыграла команду Шотландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В составе японской сборной голы забили Мана Ивабучи (23-я минута) и Юка Сугасава (37, с пенальти). В составе шотландок единственный гол забила Лана Клелланд (88).

Сборные выступают в группе D вместе с командами Англии и Аргентины. Матч второго тура между ними пройдет 14 июня позднее. В первом туре японки сыграли вничью с аргентинками (0:0), англичанки обыграли шотландок (2:1).

В следующем туре сборная Японии сыграет против команды Англии, а шотландские футболистки встретятся с аргентинками. Оба матча пройдут 19 июня. В турнирной таблице лидирует сборная Японии (4 очка), затем идут команды Англии (3 очка) и Аргентины (1 очко). Замыкает турнирную таблицу сборная Шотландии, не набравшая очков.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.