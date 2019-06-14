Допуск к Играм в Минске получат только российские легкоатлеты с нейтральным статусом

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Допуск к Европейским играм 2019 года в Минске получат только российские легкоатлеты, имеющие разрешение на выступление в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

При этом российские легкоатлеты смогут выступить на стартующих через неделю Играх под флагом страны. Олимпийский комитет России (ОКР) сообщал, что в заявку сборной страны вошли 19 легкоатлетов.

"Поскольку Европейские игры организуются в соответствии с Олимпийской хартией, IAAF определяет право спортсменов, а национальный олимпийский комитет выбирает команду из числа имеющих право соревноваться спортсменов. Поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики по-прежнему лишена членства в IAAF, ее спортсмены не имеют права участвовать в международных соревнованиях, если им не предоставлено исключительное право участвовать в них советом по рассмотрению допинга IAAF в качестве нейтральных спортсменов [ANA]", - говорится в заявлении IAAF.

ВФЛА лишилась своего статуса в ноябре 2015 года, на прошлой неделе совет IAAF вновь продлил отстранение национальной федерации. Сейчас право выступать в нейтральном статусе имеют 67 российских легкоатлетов. Из их числа, по требованию IAAF, и должен будет определить состав ОКР.