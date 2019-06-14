СМИ: призер чемпионата России сноубордист Кольцов убит в Лос-Анджелесе

ТАСС, 14 июня. Бронзовый призер чемпионата России 2010 года в дисциплине "биг-эйр" Дмитрий Кольцов был застрелен в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Обвинение предъявлено 30-летнему Ретту Маккензи Нельсону.

Нападение произошло 10 июня в первой половине дня, Нельсон выстрелил из машины в Кольцова после короткого разговора между ними. 31-летний спортсмен скончался на месте. Отмечается, что Нельсон также стрелял в сопровождающего Кольцова человека, но тот остался в живых.

Позднее Нельсон убил заместителя шерифа округа Джозефа Солана выстрелом в затылок. По информации издания, преступник не был знаком с Соланой. Нельсона арестовали, он также обвиняется в грабеже автомобильной заправки и супермаркета. Ранее он ушел из дома с пистолетом и не вернулся, у него были проблемы с наркотиками.

Арестованного ждет смертная казнь или пожизненный срок заключения без возможности досрочного освобождения.

Кольцов является серебряным призером Открытого чемпионата Швейцарии по сноуборду в дисциплине "хаф-пайп" (2012).