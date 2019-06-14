Регионы, ведущие слабую борьбу с допингом, могут быть лишены членства в ВФЛА

ТАСС, 14 июня. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может лишить региональные федерации членства в организации в случае, если они не будут противодействовать антидопинговым нарушениям. Такое решение было принято на рабочей встрече руководства ВФЛА во главе с президентом организации Дмитрием Шляхтиным и руководителями региональных федераций легкой атлетики Мордовии, Курской и Свердловской областей. Об этом сообщила пресс-служба ВФЛА.

На встрече стороны обсудили случаи нарушений дисквалифицированными тренерами правил отстранения, а также возможные факты запрещенного сотрудничества спортсменов с дисквалифицированными тренерами.

ВФЛА обязала руководство этих региональных федераций предоставить официальную информацию, заверенную в региональных министерствах спорта, о мерах предотвращения случаев запрещенного сотрудничества и работы дисквалифицированных тренеров в срок до семи рабочих дней. Также руководство ВФЛА проинформировало региональные федерации о том, что в случае обнаружения фактов запрещенного сотрудничества или работы отстраненных тренеров, членство региональных федераций в ВФЛА будет приостановлено.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. 9 июня совет IAAF продлил отстранение ВФЛА.