FIDE: Россия является резервным вариантом для проведения матча за звание чемпионки мира

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Россия будет запасным вариантом для проведения матча за звание чемпионки мира по шахматам, желание принять событие уже изъявил Китай. Об этом ТАСС сообщил глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
В пятницу россиянка Александра Горячкина досрочно выиграла турнир претенденток в Казани и в матче за звание чемпионки мира сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Даты и место проведения матча пока не определены.
"Почти весь шахматный мир хочет, чтобы была ротация мест проведения матчей. Вариант проведения в России рассматривается только как резервный. Надеюсь, что главные турниры будут проводиться по всему миру. Но если нужно, мы всегда можем провести, Китай уже изъявлял желание принять матч", - сообщил Дворкович.
Призовой фонд матча за мировую шахматную корону составит €500 тыс., это в полтора раза больше, чем в предыдущем поединке, который прошел в Китае в 2018 году.