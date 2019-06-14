FIDE: Россия является резервным вариантом для проведения матча за звание чемпионки мира

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Россия будет запасным вариантом для проведения матча за звание чемпионки мира по шахматам, желание принять событие уже изъявил Китай. Об этом ТАСС сообщил глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Горячкина выиграла шахматный турнир претенденток и сыграет в матче за титул чемпионки мира

В пятницу россиянка Александра Горячкина досрочно выиграла турнир претенденток в Казани и в матче за звание чемпионки мира сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Даты и место проведения матча пока не определены.

"Почти весь шахматный мир хочет, чтобы была ротация мест проведения матчей. Вариант проведения в России рассматривается только как резервный. Надеюсь, что главные турниры будут проводиться по всему миру. Но если нужно, мы всегда можем провести, Китай уже изъявлял желание принять матч", - сообщил Дворкович.

Призовой фонд матча за мировую шахматную корону составит €500 тыс., это в полтора раза больше, чем в предыдущем поединке, который прошел в Китае в 2018 году.