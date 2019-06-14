Карпов: Горячкина имеет все возможности победить в матче за звание чемпионки мира

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина имеет хорошие шансы на победу в матче за звание чемпионки мира с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал вице-президент Федерации шахмат России, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

В пятницу 20-летняя Горячкина досрочно стала победительницей турнира претенденток в Казани. Российская шахматистка набрала 9 очков в 12 партиях, не потерпев ни одного поражения. На турнире пройдут еще два игровых дня.

"Я очень рад за Сашу Горячкину и поздравляю ее, я ее знаю, поскольку она - выпускница нашей школы в Салехарде. Она очень талантливая шахматистка, у нее есть все возможности победить китаянку, я ей этого желаю. Задача непростая, на сегодняшний день китайская шахматная школа взяла все лучшее, что было в СССР и даже внесла свои изменения. У них очень серьезная система, которая готовит и помогает шахматистам", - отметил Карпов.

"Саше предстоит грандиозная задача, чтобы победить чемпионку мира, думаю, что у нее существует внутренний ресурс. У Саши есть способность и талант. То, что она уверенно прошла путь к званию претендента - это уникально, она уверенно идет к своей мечте", - добавил собеседник агентства.

Дата и место матча за звание чемпионки мира еще не определены.