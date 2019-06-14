Шахматистка Горячкина отметила, что не обращала внимание на таблицу в турнире претенденток

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина, одержавшая досрочную победу в турнире претенденток на звание чемпионки мира в Казани, отметила, что не обращала внимание на положение в таблице по ходу соревнований. Об этом Горячкина рассказала в интервью пресс-службе Международной федерации шахмат (FIDE).

В пятницу 20-летняя Горячкина черными фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи и досрочно стала победительницей турнира претенденток. Российская шахматистка набрала 9 очков в 12 партиях, не потерпев ни одного поражения. На турнире пройдут еще два игровых дня.

"Настрой был такой же, как и на все остальные партии. Я с самого начала играла, не думая о турнирной ситуации, и буду так играть две последние партии. Я так и думала, что в конечной позиции партию можно было выиграть, но уже не видела, так как встреча была тяжелой. После дебюта было тяжело, я увидела ничью подумала, что больше не могу", - отметила Горячкина.

"Наверное, уже можно праздновать, у нас завтра выходной, позволю себе немножко расслабиться. Турнир еще не закончился, первое место обеспечено, но результат (по очкам) может быть разный", - добавила российская шахматистка.

Турнир претенденток завершится 17 июня. В матче за звание чемпионки мира Горячкина сыграет с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Дата и место матча еще не определены.