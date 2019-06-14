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Сборные по футболу

Три гола Джирелли помогли итальянкам разгромить команду Ямайки на женском ЧМ по футболу

Сборная Италии победила со счетом 5:0

ТАСС, 14 июня. Женская сборная Италии по футболу одержала победу над командой Ямайки со счетом 5:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит во Франции.

Голы забили Кристиана Джирелли (12, 25, 46-я минуты) и Аврора Галли (71, 81).

Итальянки лидируют в турнирной таблице группы С с 6 очками, вторыми идут бразильянки (3), третьими - австралийки (3), четвертой - команда Ямайки (0). В следующем туре сборная Италии сыграет с командой Бразилии, футболистки Ямайки встретятся с австралийками. Оба матча пройдут 18 июня.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.

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