Юношеская сборная России по футболу стала серебряным призером Мемориала Гранаткина

ТАСС, 14 июня. Первая юношеская сборная России по футболу уступила команде Аргентины со счетом 0:1 в финальном матче турнира памяти советского футболиста и функционера Валентина Гранаткина. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

Единственный гол в матче забил Томас Леонардо Леканда (74-я минута).

В матче за третье место вторая сборная России проиграла команде Турции (2:4).

Мемориал Гранаткина - традиционный ежегодный турнир, первый розыгрыш которого прошел в 1981 году в Москве. С 1993 по 2000 год турнир не проводился и был возрожден в 2001 году. Розыгрыши 2004 и 2005 годов прошли в Москве, остальные - в Санкт-Петербурге. В завершившемся турнире принимали участие 12 юношеских команд, составленных из футболистов 2001 года рождения и младше.