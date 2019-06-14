Россияне Внуков и Строев стали вторыми на этапе Гран-при по прыжкам в воду

ТАСС, 14 июня. Российские спортсмены Игорь Внуков и Герман Строев стали серебряными призерами пятого этапа Гран-при по прыжкам в воду, который проходит в итальянском Больцано. Спортсмены соревновались в синхронных прыжках с вышки.

Россияне набрали 376,29 балла. Победу одержали китайцы Лин Ян и Сун Юань, показавшие результат 401,97 балла. Замкнули тройку призеров итальянские прыгуны Джулиан и Майколь Верзотто (358,92 балла).

В прыжках с трехметрового трамплина российские спортсменки Татьяна Степанова и Дарья Сельвановская стали четвертыми (240,42). Победители китаянки Сяохуэй Хуан и Ин Вэй (293,10). Второе место заняли итальянки Таня Каньотто и Франческа Даллапе (261,30), третье - немки Яна Лиза Ротер и Фредерика Фрайер (247,20).

Этап Гран-при в Больцано завершится 16 июня. Следующий этап пройдет в египетском Каире с 21 по 24 июня.