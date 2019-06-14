СМИ: клуб НБА "Голден Стэйт" предложит Дюранту и Томпсону пятилетние контракты

ТАСС, 14 июня. Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" предложит легкому форварду Кевину Дюранту и атакующему защитнику Клэю Томпсону максимальные контракты на пять лет. Об этом в пятницу сообщил телеканал ESPN.

"Торонто" в ночь на пятницу на выезде обыграл "Голден Стэйт" со счетом 114:110 в шестом матче финала плей-офф НБА и стал чемпионом лиги сезона-2018/19, выиграв серию - 4-2. "Голден Стэйт" может предложить Дюранту суммарную зарплату в $221 млн, Томпсону - $190 млн.

В шестом матче финальной серии против "Торонто" Томпсон получил разрыв крестообразной связки колена, ориентировочные сроки его восстановления датированы следующим годом. В сезоне-2018/19 он провел 78 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем за игру 21,5 очка, совершая 3,8 подбора и отдавая 2,4 передачи. В плей-офф турнира он сыграл в 21 встрече, набирал 20,7 очка, совершая 4,1 подбора и отдавая 2,4 передачи.

Дюрант, не игравший с 9 мая из-за травмы икроножной мышцы, форсировал свое восстановление и вышел на пятый матч финальной серии против "Торонто" (106:105) в стартовом составе. Во второй четверти он получил повреждение правой ноги и покинул арену на костылях. Как ранее сообщал главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керри, Дюрант пропустит следующий сезон. В минувшем сезоне Дюрант провел 78 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем за игру 26 очков, совершая 6,4 подбора и отдавая 5,9 передачи, в плей-офф он сыграл в 12 встречах, в которых набирал 32,3 очка, совершая 4,9 подбора и отдавая 4,5 передачи.