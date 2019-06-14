Российский защитник Любушкин подписал новый контракт с клубом НХЛ "Аризона"

ТАСС, 15 июня. Российский защитник Илья Любушкин заключил годичное соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт новичка 25-летнего защитника с "Аризоной" истекал 30 июня нынешнего года.

"Мы рады переподписанию Любушкина, он внес весомый вклад в игру команды в прошлом сезоне, - сказал генеральный менеджер "Аризоны" Джон Чайка. - Он добавил нам физической мощи, мы с нетерпением ждем его в следующем сезоне".

В прошлом сезоне Любушкин провел за "Аризону" 41 матч в регулярном чемпионате и сделал четыре результативные передачи.