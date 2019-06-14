Суперсезон чемпионата мира по гонкам на выносливость завершится "24 часами Ле-Мана"

ЛЕ-МАН /Франция/, 15 июня. /ТАСС/. Знаменитый марафон "24 часа Ле-Мана" завершит суперсезон чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC). Старт гонке в субботу в 16:00 мск даст княгиня Монако Шарлен.

Сезон получил приставку "супер", так как является переходным к новому календарю чемпионата, который будет начинаться осенью и завершаться летом следующего года "24 часами Ле-Мана". Нынешний же сезон растянулся на 13 месяцев и включил в себя восемь этапов, два из которых - знаменитый французский марафон.

Чемпионский титул между собой разыграют два экипажа заводской команды "Тойота", не имеющие попросту конкурентов из-за разницы в финансовой и технической поддержках. Все остальные коллективы главного класса (LMP1) - частные команды, которые не могут на равных конкурировать с гибридными автомобилями японского концерна. Лидером в Ле-Ман приехал экипаж в составе бывших пилотов "Формулы-1" - испанца Фернандо Алонсо, швейцарца Себастьена Буэми и японца Казуки Накадзимы. Экипаж британца Майка Конвея, японца Камуи Кобаяси и аргентинца Хосе Марии Лопеса отстает на 31 очко и может рассчитывать на победу в чемпионате лишь при условии неудачной гонки в исполнении их партнеров по команде.

За место на подиуме будут вести борьбу два экипажа российской команды SMP Racing, которые выступают на отечественных прототипах BR1. В экипаже под номером 11 поедут Михаил Алешин, Виталий Петров и бельгиец Стоффель Вандорн, а прототипом под номером 17 будут управлять Егор Оруджев, Сергей Сироткин и опытный француз Стефан Сарразан, для которого предстоящий "Ле-Ман" станет 18-м в карьере.

"Я хотел бы отметить существенный прогресс машины по ходу сезона, прошлый "Ле-Ман" стал для нее всего лишь второй гонкой, было сложно понять, чего ожидать, - сказал Алешин. - В течение года мы ее дорабатывали, став самой прогрессирующей командой сезона. В квалификации проехали круг на 3,3 секунды быстрее прошлого года. Квалификация получилась для нас очень приятной, удивила скорость, экипажи заняли третье и пятое места, однако гонка длится 24 часа, поэтому случиться может все".

Всего же в гонке примут участие 62 машины и 186 пилотов. Это является новым рекордом "24 часов Ле-Мана".

О гонке

Легендарный марафон "24 часа Ле-Мана" в этом году пройдет в 87-й раз. Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.

Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда "Порше", побеждавшая в марафоне 19 раз, за ней следует "Ауди" (13) и "Феррари" (9). Среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.

Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс прототипов LMP1. Здесь команды могут экспериментировать с гибридными технологиями двигателестроения, чем и занимается единственная заводская команда - "Тойота".

Класс прототипов LMP2 отличается ограничением по стоимости болида и отсутствием заводской поддержки команд. В зачете GTE-Pro используются спортивные машины, построенные на базе серийных спорткаров - "Феррари", "Шевроле", "Порше" и "Астон Мартин". В зачет GTE-Am допускаются участники на чуть более старой технике, нежели GTE-Pro. В этом классе, кроме профессиональных гонщиков, выступают и любители.