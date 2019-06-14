Сборная Эквадора обыграла команду Италии и стала бронзовым призером МЧМ по футболу

ТАСС, 15 июня. Футболисты молодежной сборной Эквадора (игроки до 20 лет) в дополнительное время победили команду Италии со счетом 1:0 в матче чемпионата мира и стали бронзовыми призерами первенства. Турнир проходит в Польше.

Основное время команды завершили вничью. Итальянские футболисты имели возможность открыть счет, когда на 93-й минуте в ворота эквадорцев арбитр назначил пенальти. Однако полузащитник Марко Оливьери не смог переиграть голкипера команды Эквадора Веллингтона Рамиреса.

Южноамериканская сборная забила победный мяч на 14-й минуте первого дополнительного тайма. Эквадорские футболисты успешно использовали стандартное положение. После подачи в штрафную итальянский защитник пытался выбить мяч головой, но срезал его на оставшегося в одиночестве хавбека сборной Эквадора Ричарда Мина, который и стал автором гола.

В финале молодежного чемпионата мира встретятся команды Украины и Южной Кореи. Матч пройдет 15 июня, начало - 19:00 мск.